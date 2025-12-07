Helena Prestes confessa: “Sempre con me”, c’entra un ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai otto mesi dalla fine del suo Grande Fratello che l’ha vista protagonista sia per le sue liti con gli altri concorrenti che per la storia d’amore con Javier Martinez. Proprio la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 6 dicembre quando ha fatto alcuni complimenti ad un ex gieffino, che ha condiviso con lei l’esperienza nelle quattro muro della casa più spiata d’Italia. A rivelare il tutto è stato Tommaso Franchi che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una chat WhatsApp con la 35enne. In essa, il senese riceve diversi complimenti da parte di Helena Prestes per il profumo che ha appena lanciato sul mercato. In alcune frasi la modella scrive: “Buongiorno, ti devo fare i complimenti. Sono innamorata di questo profumo. Lo porto sempre con me. Bravo, bravissimo.“ La risposta del ragazzo non è tardata ad arrivata, tanto da ringraziarla.

Helena Prestes ha ricevuto il profumo creato da Tommaso Franchi

La modella brasiliana ha dimostrato di aver mantenuto i rapporti con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello tra cui Tommaso Franchi. Nel corso dell’ultima settimana, Helena Prestes aveva sponsorizzato il profumato lanciato dal senese nelle sue storie di Instagram. In quell’occasione, la compagna di Javier Martinez aveva scritto: “Un buon profumo non si limita ad accompagnare: trasforma. Rende più sicuro il passo, illumina un istante qualunque, avvolge il presente con la promessa di qualcosa di bello.” Un aroma creato in collaborazione di una profumeria del Chianti che sembra essere particolarmente piaciuto alla 35enne come mostrato dalla chat pubblicata da Tommaso Franchi.