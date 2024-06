Haaland sceglie il Gargano per le sue vacanze italiane: sbarcato al Gino Lisa

Erling Haaland, attaccante del Manchester City e tra i top five tra i calciatori del momento, ha scelto il Gargano per proseguire le sue vacanze estive in Italia, dopo essere passato per Capri.

Il calciatore norvegese è arrivato questa mattina al Gino Lisa di Foggia insieme al suo collega Erik Botheim e rispettive signore.