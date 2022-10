“Ha strozzato uno dei bambini”. Star di Hollywood denunciato per aggressione: è successo in aereo

Angelina Jolie vuole vincere la guerra contro Brad Pitt iniziata nel 2016. Dopo la rottura le due star hollywoodiane non hanno ancora divorziato ufficialmente, ma ad oggi il problema è un altro. All’inizio di quest’anno Brad Pitt aveva denunciato Angelina Jolie accusandola di aver venduto senza il suo consenso la sua metà di Château Miraval (la loro azienda vinicola in Francia). Nella loro controquerela gli avvocati della Jolie avevano dichiarato che lo scontro con il team legale di Brad Pitt sulla vendita dell’azienda era emerso subito dopo che l’attore aveva chiesto alla sua ex moglie di firmare un documento di cui ne ha parlato in anteprima il New York Times. Emergono nuovi dettagli sul famigerato volo aereo del settembre 2016 che portò alla rottura con tra le due star di Hollywood: “Pitt ha strozzato uno dei bambini, e ha premuto la faccia dell’altro con la mano. Poi ha preso Jolie per il braccio, e l’ha scossa. Pitt ha preso Jolie per la testa e l’ha scossa, poi l’ha afferrata per le spalle scuotendola nuovamente, prima di spingerla contro i muri del bagno. Pitt ha successivamente dato un pugno al soffitto dell’aereo varie volte, spingendo Jolie a lasciare il bagno”.