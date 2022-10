Guidava contromano, incidente per una donna di 90 anni in Puglia

Una donna di 90 anni ha erroneamente imboccato contromano la tangenziale est di Lecce per poi scontrarsi con un automobilista che procedeva regolarmente nel senso di marcia.

È accaduto nei pressi dello svincolo per Melendugno e Vernole, in Salento.

L’impatto le due auto non ha per fortuna avuto gravi conseguenze. I due conducenti, infatti, non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. All’anziana é stata ritirata la patente.