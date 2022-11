Guida per principianti al trading online

C’è uno strumento che, rispetto al sistema bancario tradizionale e ai classici metodi di investimento, sta prendendo sempre più piede tra i trader di mezzo mondo, anche in Italia. Un approccio ai mercati che prevede un rischio molto più elevato ma che a fronte di questo offre alcuni vantaggi e molte facilitazioni.

Il trading online è un modo di investire che prevede il ricorso alla rete, quindi un approccio sostanzialmente fai da te senza intermediazioni esterne di terzi. Perché di base, oggi, ci sono due opzioni principali a disposizione quando si decide di investire:

assumere un agente di cambio, qualcuno che gestisca gli investimenti al posto dell’investitore; in questo caso si firma un contratto che autorizza una figura terza a fare trading per proprio conto; fare tutto da soli, attraverso quella che viene chiamata una piattaforma di trading online.

Ed è proprio su quest’ultimo approccio che ci si vuole focalizzare andando a proporre una guida sul trading online per tutti i principianti che sono attratti da tale opportunità.

Come funziona il mondo del trading online

Il trading online si è sviluppato enormemente negli ultimi due decenni grazie all’adozione diffusa di piattaforme di trading online; in Italia è arrivato un po’ dopo a livello temporale, almeno parlando in termini popolari dato che prima era appannaggio esclusivo degli operatori di mercato, mentre oggi le piattaforme di trading sono utilizzabili anche dai privati non addetti ai lavori.

Ovviamente su questo processo di diffusione capillare ha influito in modo non certo marginale la proliferazione delle tecnologie della rete, visto che oggi se si può investire autonomamente lo si deve proprio ad internet, alle piattaforme del web, alle app da scaricare sul proprio smartphone.

Per iniziare ad investire con questa modalità è indispensabile una chiara comprensione dei fattori di base che influenzano il comportamento del mercato e le forze della domanda e dell’offerta: quindi serve preparazione e comprensione di quanto si sta facendo. Un aspetto non certamente marginale perché, se si vanno ad analizzare gli errori più comuni dei trader inesperti che portano alla perdita del capitale, ai primi posti c’è proprio quello di iniziare a investire senza avere una preparazione adeguata.

I passi da fare

Quali sono i passi da fare per iniziare ad investire nel trading online? Primo step, la scelta del broker, ovvero la piattaforma virtuale con la quale fare trading. È bene scegliere solo piattaforme normate, che offrano un deposito sicuro, con 0 commissioni e che offrano anche un percorso di formazione iniziale, proprio in virtù di quanto si diceva sopra.

Quindi iniziare ad investire solo quando ci si sente sufficientemente pronti, ricordando che il trading online non è un gioco, che implica necessariamente competenze tecniche elevate e che è un mercato profondamente volatile, in grado di generare introiti e perdite dall’oggi al domani. In conclusione, si dovrebbero sempre investire cifre limitate senza fare mai il passo più lungo della gamba.