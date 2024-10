Guida Completa alla Visura Catastale e alla Visura Ipotecaria

Nel mondo delle transazioni immobiliari e delle valutazioni patrimoniali, due documenti ricoprono un ruolo fondamentale: la visura catastale e la visura ipotecaria. Questi documenti, pur rivestendo entrambi un’importanza essenziale nella valutazione di immobili e terreni, differiscono negli scopi e nelle informazioni che forniscono. Avere una chiara comprensione di questi documenti è essenziale per chiunque desideri effettuare compravendite o investire nel settore immobiliare, poiché offrono una visione completa della situazione di un immobile sia dal punto di vista tecnico che legale.

La Visura Catastale: Cos’è e Cosa Contiene

La visura catastale è un documento che riporta i dati relativi alle unità immobiliari registrate presso il Catasto, un ente pubblico incaricato di mappare e catalogare le proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il documento contiene informazioni utili e dettagli tecnici di ciascun immobile, tra cui:

Identificativi catastali : comprendono foglio, particella e subalterno, che permettono di localizzare univocamente l’immobile.

: comprendono foglio, particella e subalterno, che permettono di localizzare univocamente l’immobile. Dati anagrafici del proprietario : i nomi dei proprietari o di chi detiene altri diritti reali sull’immobile.

: i nomi dei proprietari o di chi detiene altri diritti reali sull’immobile. Categoria catastale : la tipologia dell’immobile (residenziale, commerciale, terreni agricoli, ecc.).

: la tipologia dell’immobile (residenziale, commerciale, terreni agricoli, ecc.). Rendita catastale: una stima del valore dell’immobile, utilizzata per calcolare imposte e tasse.

La visura catastale risulta indispensabile nelle transazioni immobiliari per verificare la regolarità catastale dell’immobile e per registrare eventuali aggiornamenti in caso di lavori che ne abbiano modificato la consistenza o la destinazione d’uso.

La Visura Ipotecaria: Cos’è e Cosa Contiene

La visura ipotecaria è un documento rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, un ufficio pubblico che registra gli atti legali relativi agli immobili, compresi trasferimenti di proprietà e vincoli. Questo documento fornisce informazioni rilevanti quali:

Trascrizioni : atti riguardanti i trasferimenti di proprietà, come compravendite, donazioni e successioni.

: atti riguardanti i trasferimenti di proprietà, come compravendite, donazioni e successioni. Iscrizioni : diritti reali e vincoli che gravano sull’immobile, come usufrutto, uso, abitazione e servitù.

: diritti reali e vincoli che gravano sull’immobile, come usufrutto, uso, abitazione e servitù. Ipoteca: eventuali iscrizioni ipotecarie che indicano la presenza di un credito garantito dall’immobile.

Essendo un documento che riflette la “storia” legale dell’immobile, la visura ipocatastale o ipotecaria è fondamentale per assicurarsi che non vi siano gravami o vincoli che potrebbero compromettere la vendita o l’acquisto di una proprietà.

Differenze e Interconnessioni tra Visura Catastale e Visura Ipotecaria

La principale differenza tra questi due tipi di visure risiede nella natura delle informazioni fornite. La visura catastale è orientata verso i dati tecnici e anagrafici dell’immobile, mentre la visura ipotecaria si focalizza sugli aspetti legali e sui diritti reali a esso connessi.

La visura catastale consente di identificare precisamente l’immobile e di conoscere la tipologia e la rendita catastale, essenziali per calcolare tasse e imposte, la visura ipotecaria invece, fornisce dettagli sulla titolarità e sui vincoli, come le ipoteche, che potrebbero incidere sulla commerciabilità dell’immobile.

Perché sono Essenziali in una Transazione Immobiliare

La visura catastale e la visura ipotecaria sono documenti complementari e fondamentali in qualsiasi transazione immobiliare. Richiedere entrambe le visure in fase di trattativa o di valutazione patrimoniale permette di avere una visione completa e dettagliata dello stato di un immobile, evitando sorprese indesiderate e potenziali problemi legali.