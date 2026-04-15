Grazia Kendi, amicizia finita con Rasha Younes dopo il GF? L’ex gieffina svela: “Mi ha allontanata”

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Nell’ultima edizione del Grande Fratello oltre a trovare l’amore nella casa più spiata dagli italiani Grazia Kendi aveva stretto anche dei rapporti speciali di amicizia, anche con Rasha Younes erano diventate molto amiche.

Sembra però che il loro rapporto sia cambiato poco dopo essere tornate alla normale quotidianità. I fan delle gieffine non vedendole più insieme si sono fatti qualche domanda. La loro amicizia è giunta al capolinea dopo il Grande Fratello?

Grazia Kendi parla del suo rapporto con Rasha Younes dopo il Grande Fratello: la loro amicizia non è più la stessa

Dopo il reality le due hanno continuato ad essere amiche, per un po’ si sono sentite e viste ma pian piano si sono allontanate. Sui social la fidanzata di Mattia Scudieri ci ha tenuto a precisare che lei quando vuole bene a qualcuno gli vuole bene davvero, ha poi detto che non ha nessun problema con Rasha Younes.

L’ex gieffina ha fatto sapere che è stata la Younes che all’improvviso l’ha allontanata, ha iniziato a sentirla sempre meno ma non crede che abbia dei problemi con lei. Grazia Kendi in merito al suo rapporto con Rasha ha poi aggiunto: “Io le ho scritto un sacco di volte dall’ultima volta che l’ho vista e tante volte non ho ricevuto nemmeno risposta, quindi sono domande che dovreste fare a lei e non a me”.