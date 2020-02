Grande successo per lo spettacolo “Meditate che questo è stato” all’Istituto Ungaretti-Madre Teresa

Gli alunni hanno ricordato il Giorno della Memoria con un lavoro profondo molto apprezzato dal pubblico.

Grande successo di pubblico per lo spettacolo organizzato quest’anno dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa” per celebrare il Giorno della Memoria.

A conclusione di un percorso interdisciplinare, coordinato dall’insegnante Anna Maria Santoro, gli alunni delle classi terze hanno portato in scena al Teatro Ungaretti la rappresentazione teatrale “Meditate che questo è stato”, in cui hanno interpretato i sentimenti, gli stati d’animo e le sensazioni delle vittime della Shoah.

Lo spettacolo ha preso il nome dall’accorato appello di Primo Levi, che può anche considerarsi l’inciso essenziale della sua vita, come sopravvissuto alla Shoah. Quelle parole infatti dischiudono un universo che si presenta come un vero e proprio inferno terreno: l’Olocausto. Sono un ammonimento per il futuro ed un argine all’oblio della storia: da una parte stanno a significare che «è accaduto, quindi potrebbe accadere di nuovo» (come affermato più volte dallo stesso Primo Levi), dall’altra che non ci si deve rassegnare all’idea che i lager nazisti siano esistiti e basta.

“I ragazzi hanno saputo interpretare appieno questi sentimenti –ammette la prof. Anna Maria Santoro, che ha curato la regia dello spettacolo– dando il meglio di sé, emozionandosi e facendo emozionare il pubblico. Sono molto fiera di aver raggiunto lo scopo di questa esperienza, ovvero l’aver messo in loro il seme del rispetto e della tolleranza, soprattutto oggi che vediamo riesplodere l’odio in forme diverse . L’approccio alle fonti storiche e alla storia del popolo ebreo ha permesso di imprimere nelle loro coscienze la consapevolezza del dramma ebraico e l’orrore del XX Secolo e di meditare che, senz’ombra di dubbio, questo è stato!“

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo: le prof. Sipontina Naturali e Daniela Catanese, il “Coro Ungaretti” diretto dalla prof. Rosangela Trigiani, l’Orchestra Ungaretti diretta dai prof. Luciano Conoscitore, Francesco Falcone e Francesca Faleo, le coreografie preparate dalla prof. Loredana Lillo, la scenografia realizzata dalle prof. Santoro e Lillo e gli esperti esterni del progetto TERRA, Vittorio Tricarico e Matteo Perillo.