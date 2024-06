Grande successo per il ritorno di Temptation Island su Canale 5: il messaggio di Gemma Galgani

Lo scorso 27 giugno è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia è tornato nelle spiagge bianche della Sardegna per guidare sette coppie all’interno di un percorso nei loro sentimenti. Un reality show che è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate per i telespettatori. Tra questi c’è anche Gemma Galgani, la nota dama del trono over di Uomini e Donne. La donna è una fan di Temptation Island tanto che nel corso della prima puntata ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha scritto le seguenti parole: “Bravi“. L’ex di Giorgio Manetti ha voluto mandare un messaggio di apprezzamento nei confronti di Filippo Bisciglia e tutto la redazione per questa nuova stagione.

Filippo Bisciglia vince la serata con Temptation Island: raggiunto il 25% di share

Grande successo per Filippo Bisciglia che ha stabilito quasi un record in occasione della prima puntata di Temptation Island andata in onda il 27 giugno. Gli ascolti infatti hanno dominato la prima serata raggiungendo quasi il 25% di share. Infatti hanno stravinto sull’avventura della conoscenza di Alberto Angela che su Rai 1 si è dovuto accontentare del 13% di share. Numeri solidissimi per l’avviso della nuova edizione del viaggio dei sentimenti sebbene non abbia raggiunto il record della premier della scorsa edizione che toccò oltre il 26% di share. Nonostante questo, quella del 27 giugno del reality show condotto da Filippo Bisciglia si è dimostrata come la seconda puntata più vista di sempre. Non resta quindi che attendere il prossimo 4 luglio per vedere se la trasmissione riuscirà a confermare la sua leadership.