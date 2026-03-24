Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio tra Lucia e Renato: cosa è successo e perché il tempismo fa discutere

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Al Grande Fratello Vip le dinamiche cambiano in un attimo, e spesso proprio quando il pubblico meno se lo aspetta. La notte prima della terza puntata ha regalato il primo vero colpo di scena sentimentale di questa edizione: Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono scambiati un bacio sotto le coperte, un avvicinamento improvviso che ha immediatamente acceso il dibattito dentro e fuori la Casa.

Un gesto che arriva dopo giorni di tentativi andati a vuoto, rifiuti, corteggiamenti mal riusciti e un televoto che vede Lucia tra i concorrenti più a rischio.

È stato un momento spontaneo o una mossa strategica? Quanto ha influito la nomination? E come reagirà il pubblico a questo nuovo “coppia‑gate”? Scopriamolo insieme.

Dalle delusioni ai ripensamenti: come Lucia e Renato sono arrivati al bacio

Per capire il bacio della notte bisogna tornare alle prime ore di permanenza nella Casa. Lucia Ilardo, reduce dall’esperienza a Temptation Island, aveva subito puntato gli occhi su Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. Il tentativo, però, si era rivelato un boomerang: Nicolò aveva preso le distanze, dichiarando apertamente di non gradire le attenzioni insistenti della gieffina.

Parallelamente, Renato Biancardi aveva mostrato interesse per Ibiza Altea, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Anche in questo caso, però, la risposta era stata un secco no: Ibiza aveva confessato di essere attratta proprio da Nicolò, creando un triangolo mai davvero decollato.

Così, mentre i due osservavano da lontano i rispettivi “obiettivi” avvicinarsi tra loro, si sono ritrovati nella stessa posizione: delusi, respinti e senza una storyline sentimentale.

E nel Grande Fratello, si sa, restare ai margini può essere rischioso, soprattutto quando il televoto è aperto e il pubblico tende a premiare chi crea dinamiche.

Negli ultimi giorni Lucia e Renato hanno iniziato a parlarsi di più, a scambiarsi confidenze e a mostrarsi più vicini. Nulla che lasciasse presagire un bacio, ma abbastanza per far intuire un cambio di rotta.

Il bacio sotto le coperte: spontaneità o strategia alla vigilia della puntata del Grande Fratello Vip?

Il momento clou è arrivato nella notte. Renato ha raggiunto Lucia nel letto e, dopo qualche carezza e sguardo complice, è scattato il bacio. Un gesto rapido, quasi improvviso, tanto che molti spettatori hanno parlato di un avvicinamento “senza senso”, citando ironicamente Boris.

Il tempismo, però, non è passato inosservato. La puntata è imminente, il televoto è aperto e Lucia risulta tra i concorrenti meno votati nei sondaggi online. Un bacio, in questi casi, può diventare un’arma narrativa potentissima: crea curiosità, genera clip, attira attenzione e può cambiare la percezione del pubblico.

Non è un caso che molti fan abbiano commentato sui social ipotizzando una mossa strategica.

D’altronde, nella storia del Grande Fratello, le coppie hanno spesso rappresentato un acceleratore di visibilità, soprattutto per chi rischiava di uscire nelle prime settimane.

A rendere il tutto ancora più discusso è stata la scelta della regia: proprio mentre la situazione si faceva più intensa, le telecamere hanno staccato l’inquadratura, lasciando gli spettatori con il dubbio su cosa sia accaduto esattamente. Una decisione che ha fatto infuriare molti utenti, convinti che un momento così potesse risollevare gli ascolti.

Cosa succede ora: reazioni, nomination e possibili sviluppi nella Casa

Il bacio tra Lucia e Renato apre una nuova pagina nella Casa. La puntata del 25 marzo potrebbe dedicare ampio spazio alla vicenda, soprattutto perché entrambi i protagonisti hanno avuto un percorso iniziale piuttosto incerto.

Il pubblico vuole capire se si tratta di un sentimento reale o di una strategia dell’ultimo minuto.

Lucia, in particolare, è osservata speciale: la sua posizione nel televoto non è delle migliori e questo avvicinamento potrebbe essere letto come un tentativo di restare in gioco.

Renato, dal canto suo, sembra aver trovato in lei una compagna di percorso dopo il rifiuto di Ibiza Altea.

La Casa, intanto, si divide tra chi crede alla spontaneità del gesto e chi sospetta un calcolo. E come sempre accade al Grande Fratello, sarà il pubblico a decidere se premiare o punire questa nuova coppia.