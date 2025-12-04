Grande Fratello Vip, rumor sul cast: da un ex tronista a due ex protagonisti di Temptation

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione Vip del Grande Fratello dovrebbe debuttare su Canale 5 nel mese di marzo 2026, ma sul web stanno già circolando le prime indiscrezioni riguardo al cast dei concorrenti. Stando ai rumor, nei prossimi mesi potrebbero varcare la porta rossa due ex protagonisti di Temptation Island e un ex tronista di Uomini e Donne.

Rosario e Sarah di Temptation Island tra i probabili concorrenti del GF Vip

Nonostante manchi ancora diverso tempo in vista del nuovo debutto del GF Vip su Canale 5, sono già iniziati a circolare i primi rumor sui probabili concorrenti. Nel cast, almeno stando alle indiscrezioni circolate in rete dovrebbero esserci due ex protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality Temptation Island: Rosario e Sarah.

Martina e Gianmarco di U&D verso il Grande Fratello Vip

Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni alla nuova edizione del GF Vip dovrebbero prendere parte anche Martina de Ioannon e Gianmarco Steri, entrambi reduci dall’esperienza sul trono di Uomini e Donne. Riguardo alla probabile partecipazione dei due ex tronisti, Pugnaloni tramite un post pubblicato su Instagram ha svelato: “Lollo vi anticipa la presenza di Martina e Gianmarco: lei sarà la prima ad entrare, lui durante”.

Il Grande Fratello Vip scalda i motori

Il Grande Fratello Vip si appresta a tornare in onda su Canale 5, con un cast che promette scintille. Al timone del reality show, che dovrebbe prendere il via a marzo 2026, ci sarà Alfonso Signorini pronto a guidare i concorrenti in una nuova avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nel frattempo i tanti fan del GF possono stemperare l’attesa con l’edizione Nip, capitanata da Simona Ventura, che volgerà al termine il prossimo 15 dicembre.