Paola Caruso, rivelazione su Shaila Gatta al Grande fratello vip: ecco quale

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Il Grande fratello vip sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le protagoniste di questa edizione vi è Paola Caruso, la quale si è messa in luce sia per i suoi scontri con Antonella Elia sia per il suo rapporto col figlio Michele. In queste ore, la Bonas di Avanti un altro ha fatto molto parlare per una rivelazione su Shaila Gatta. Durante una chiacchierata con Lucia Ilardo in giardino, Paola Caruso ha raccontato di aver registrato un reality show con l’ex velina di Striscia La Notizia. La donna ha quindi aggiunto: “Shaila diceva che nel Grande fratello scorso aveva questa storia con sto Lorenzo Spolverato…” prima che la regia censurasse la diretta.

Paola Caruso e Shaila Gatta saranno tra le concorrenti di The fifty

Paola Caruso e Shaila Gatta saranno le protagoniste del nuovo reality show di Amazon Prime Video in uscita nelle prossime settimane in Italia. L’attuale concorrente del Grande fratello vip e l’ex velina mora di Striscia La Notizia saranno tra le concorrenti di The fifty, un programma in cui 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo si mettono alla prova in sfide di cultura e fisiche. Un’esperienza registrata nei mesi scorsi in cui Paola Caruso ha avuto modo d’intrecciare un’amicizia con Shaila Gatta, la quale le avrebbe rivelato alcuni dettagli in merito alla storia d’amore avuta con Lorenzo Spolverato.