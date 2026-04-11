Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane rivela su Antonella Elia: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande Fratello Vip continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra questi vi è Antonella Elia, che in questo momento è messa a dura prova a causa delle continue provocazioni di Alessandra Mussolini all’interno della Casa. In queste ore, una persona vicina alla donna è stata ospite di Storie al bivio dove ha raccontato un retroscena clamoroso. Si tratta di Pietro Delle Piane che nello studio del programma di Monica Setta ha svelato il motivo per il quale si è lasciato con la protagonista del Grande Fratello Vip. L’attore ha dichiarato le seguenti parole: “Io e Antonella Elia abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fan. Mi inviavano foto hot e mi chiedevano di vedermi”.

Grande Fratello vip, Pietro Delle Piane è stato lasciato da Antonella Elia per alcune chat notturne

Ospite di Storie al bivio, Pietro Delle Piane ha spiegato di essere stato lasciato da Antonella Elia a causa di alcune chat notturne con le sue fans. L’attore ha aggiunto di non aver accettato tali avance e di non aver mai tradito la concorrente nel Grande Fratello. Parole che potrebbero essere mostrate alla donna nel corso della prossima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Antonella Elia sta vivendo un momento non facile all’interno della casa a causa degli scontri con Alessandra Mussolini. La donna ha avuto una vera e propria crisi di nervi a causa di un’imitazione fatta dall’ex parlamentare.