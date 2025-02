Grande Fratello, Tommaso Franchi incastra Lorenzo Spolverato: “L’hanno preso apposta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il concorrente è diventato il primo finalista del reality show non senza polemiche. Se Iago Garcia ha accusato il programma di non essere meritocratico, Helena Prestes ha definito il modello milanese un pessimo esempio per la tv italiana. Finita qui? No, perché nel corso delle ultime ore Lorenzo Spolverato insieme alla sua compagna Shaila Gatta sono tornati a far discutere per aver avuto una lite durante la cena con Maria Vittoria Minghetti, rea secondo loro di essersi avvicinata troppo alla fazione rivale composta da Helena Prestes, Stefania Orlando, Iago Garcia.. A rompere il silenzio su questa dinamica sono arrivate le parole di Tommaso Franchi, il quale ha fatto una rivelazione sorprendente su Lorenzo Spolverato. Il concorrente senese del Grande Fratello avrebbe svelato per quale motivo gli autori avrebbero ingaggiato il modello milanese.

Tommaso Franchi svela perché Lorenzo Spolverato è stato preso al Grande Fratello

Nel corso della notte del 12 febbraio all’interno della casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi si è ritrovato a parlare con Maria Teresa Ruta e Jessica Morlacchi. In questo frangente, il concorrente senese ha fatto una rivelazione su Lorenzo Spolverato: “Lorenzo lo hanno preso apposta per fare queste cose qui, me lo ha detto lui”. Secondo Tommaso, gli autori avrebbero preso il modello milanese per creare dinamiche all’interno del reality show a causa del suo carattere provocatore, arrogante a tratti aggressivo. L’opinione del compagno di Maria Vittoria è stata condivisa dal resto del gruppo che ha dichiarato: “Ci sta, probabilmente gli viene bene”. Insomma all’interno della casa del Gf gli animi si stanno surriscaldando sempre di più.