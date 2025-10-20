Grande Fratello, televoto del 20/10, sondaggi: Francesco domina su tutti, Bena a rischio 

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna il Grande Fratello con una puntata ricca di tensione e colpi di scena. Lunedì 20 ottobre 2025, la casa più spiata d’Italia si prepara a salutare uno dei suoi protagonisti. Il televoto è ufficialmente aperto e i fan si mobilitano sui social per salvare il proprio preferito. In nomination ci sono Francesco, Giulia, Grazia e Bena, e la domanda che tiene tutti con il fiato sospeso è sempre la stessa: chi resterà e chi dovrà abbandonare il gioco?

Le anticipazioni parlano chiaro: la sfida è apertissima e il clima nella casa si fa sempre più teso. Ma cosa dicono i sondaggi online? Chi sta conquistando il pubblico, e chi invece sembra già spacciato? Prima di scoprirlo, vediamo cosa ci rivelano i forum e i sondaggi più seguiti della settimana. Scopriamolo insieme.

I sondaggi del Grande Fratello: Francesco domina la classifica

Il televoto del Grande Fratello del 20 ottobre promette scintille. Secondo i principali sondaggi presenti nei forum dedicati al reality di Simona Ventura, a dominare la classifica dei preferiti è Francesco, che ha conquistato circa il 31% delle preferenze del pubblico. Dietro di lui, a distanza ravvicinata, si piazzano Giulia con il 28% e Grazia con il 27%. A chiudere la classifica è Bena, che con appena il 13% dei voti rischia seriamente di dover lasciare la casa.

La settimana per i concorrenti non è stata affatto tranquilla. Le tensioni tra alcuni gruppi hanno reso l’atmosfera più accesa che mai, e il pubblico si è schierato con decisione. Francesco, grazie alla sua spontaneità e al modo diretto con cui affronta le discussioni, è riuscito a entrare nel cuore degli spettatori. Bena, invece, ha pagato il prezzo di alcune scelte discutibili e di un atteggiamento considerato troppo polemico dai fan.

Tutto è però ancora aperto. Come spesso accade al Grande Fratello, basta un confronto in puntata o una clip toccante per ribaltare il destino di un concorrente. Il pubblico è imprevedibile e il televoto, fino all’ultimo minuto, può riservare sorprese.

Le strategie dei concorrenti in nomination

Dietro le nomination si nascondono spesso dinamiche complesse. I rapporti tra i concorrenti cambiano di giorno in giorno e il clima nella casa si fa sempre più incandescente. Francesco ha cercato di mantenere la calma e di non cadere nelle provocazioni, un atteggiamento che gli sta portando consensi. Giulia e Grazia, invece, vivono momenti di alti e bassi: entrambe cercano di difendere la propria posizione e di dimostrare di meritare la permanenza nel gioco.

Bena appare invece più isolata. Dopo alcune incomprensioni con il gruppo, la concorrente ha provato a riavvicinarsi ai suoi coinquilini, ma il pubblico sembra non aver apprezzato del tutto i suoi tentativi.

Ascolti in calo per il Grande Fratello di Simona Ventura

Nonostante le tensioni e le nomination sempre più imprevedibili, gli ascolti del Grande Fratello condotto da Simona Ventura non decollano. Dopo un esordio incoraggiante con il 20,4% di share, le puntate successive hanno registrato un calo, toccando il 14,4% e una media di 1,8 milioni di telespettatori.

La produzione punta ora sul televoto del 20 ottobre per ravvivare l’interesse del pubblico e riportare la giusta dose di suspense nel prime time di Canale 5. Intanto, la diretta quotidiana e i contenuti extra su Mediaset Infinity e sui social del programma continuano a coinvolgere i fan più fedeli, che commentano in tempo reale ogni colpo di scena.