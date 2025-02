Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in finale, Iago Garcia: “Non è un programma meritocratico”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’annuncio di Lorenzo Spolverato come primo finali del Grande Fratello ha scatenato diverse reazioni sia nella casa che fuori. Se in rete sono apparsi diversi commenti che hanno criticato il televoto, definendolo truccato per l’esito sbagliato dato durante la diretta di lunedì 10 febbraio, anche in casa ci sono stati alcuni malumori. Tra i concorrenti del Grande Fratello che hanno preso male la proclamazione di Lorenzo Spolverato in finale c’è sicuramente Iago Garcia. L’attore spagnolo diventato famoso in Italia per le sue partecipazioni in Una vita e Il Segreto ha sparato a zero contro gli autori e il modello milanese. Subito dopo la diretta, Iago Garcia ha dichiarato le seguenti parole: “Però ragazzi qui non c’è meritocrazia, questo non è un programma meritocratico, prima te lo dicevo scherzando però è vero”.

Iago Garcia spara a zero contro Lorenzo e Shaila al Grande Fratello

Iago Garcia ha commentato la proclamazione di Lorenzo Spolverato come primo finalista del Grande Fratello. Secondo l’attore spagnolo, il modello milanese sarebbe stato ingiustamente premiato al televoto. L’uomo ha quindi svelato la sua teoria sul perché Lorenzo Spolverato sia già arrivato in finale. Secondo l’attore dentro al gioco ognuno ad un ruolo ben preciso. Gli Shailenzo sarebbero i cattivi della fiction per cui andrebbero di filata in finale mentre lui ed i suoi amici compresi Javier Martinez, Federico Chimirri e Helena Prestes sarebbero i buoni del racconto. Iago Garcia ha dichiarato le seguenti parole: “Avete qualche dubbio? Shaila e Lorenzo saranno certamente in finale. Adesso vediamo chi sono i buoni. Sicuramente te Javier.”