Grande Fratello, Javier Martinez fa una scenata di gelosia ad Helena Prestes: c’entra Lorenzo Spolverato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Primi litigi di coppia tra Javier Martinez e Helena Prestes al Grande Fratello. Nella puntata trasmessa giovedì 13 febbraio, c’è stato una lite tra la modella e Lorenzo Spolverato. In dettaglio, la donna ha attaccato il modello milanese non riuscendo ad accettare la vittoria al televoto come primo finalista. Helena Prestes è apparsa infastidita quando ha saputo che Lorenzo Spolverato ha battuto Javier Martinez, tanto da essere convinta che abbia trionfato un brutto esempio per la televisione. Ma l’argentino vedendo tutto questo si è infastidito, tanto da accusare Helena Prestes di provare ancora qualcosa per il primo finalista del Grande Fratello. Javier si è isolato in camera da letto dov’è stato seguito da Amanda, Federico e Stefania. Il pallavolista però ha preferito essere lasciato solo dopo aver esclamato: “Helena non ha capito che lui non se la ca*a. Perché lei se lo deve ca*are?” L’uomo ha poi deciso di avere un confronto con la modella, ribadendo lo stesso concetto.

Javier Martinez geloso di Helena Prestes al Grande Fratello

Javier e Helena hanno avuto un confronto a bordo piscina dopo la lite avvenuta nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello. L’argentino ha espresso lo stesso pensiero su Lorenzo, lasciando la modella visibilmente sorpresa: “Ti sei andata a ricordare cose vecchie, chi non ha interesse non ricorda tutti questi dettagli. Tu immagina se io facessi quello che fai tu con Shaila Gatto.” La donna a questo punto ha replicato, affermando che anche lui lo fa con l’ex velina da ormai molti mesi. Insomma, una scenata di gelosia in piena regola da parte di Javier Martinez nei confronti di Helena Prestes. I due riusciranno a superare questo primo momento di difficoltà? Non resta che attendere le prossime ore per vedere cosa succederà.