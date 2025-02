Grande Fratello, Helena Prestes stufa di Zeudi Di Palma: “Mi sta sul cavolo, fa battute da ragazzina”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si è isolata in giardino con Javier Martinez durante un gioco avvenuto ieri notte nella casa del Grande Fratello. La modella brasiliana ha iniziato a lamentarsi di alcune provocazione che avrebbe ricevuto da parte di Zeudi Di Palma e della sua amica Chiara Cainelli. Dopo essersi isolata sul dondolo con Martinez, la donna ha spiegato il motivo della sua insofferenza nei confronti dell’ex Miss Italia. Helena ha dichiarato le seguenti parole: “In puntata fa discorsi importanti, si trucca, si atteggia, ma è una bambina confusa e impertinente.” Il pallavolista del Grande Fratello ha consigliato alla modella di non dare importanza a tali provocazioni. Ma Helena apparendo sempre più sofferente ha dichiarato: “Mi sta sul cavolo, fa battute da ragazzine. Mi ha detto che Javier è moscio, mi vuole provocare ma a tutto c’è un limite. Che cosa vuole da noi?”

Helena Prestes rivolge delle critiche a Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Le critiche di Helena rivolte a Zeudi Di Palma non sono passate inosservate e sono state commentate sui social in modo molto pungente. Alcuni utenti su X, il vecchio Twitter, hanno scritto molti commenti a tal proposito. Uno ad esempio ha scritto: “Le battute le fanno tutti al Grande Fratello quindi anche meno” mentre un altro ha scritto “Non sopporta il fatto che Zeudi la stia ignorando”. Altri, invece, pensano che Helena Prestes sia gelosa di Zeudi, visto che lei non la calcola. Insomma, sembra che tra le Zelena così si fanno chiamare in rete non corra più buon sangue da quando l’ex Miss Italia ha mostrato di nutrire un debole nei confronti di Javier Martinez, che adesso sta vivendo una storia con Helena Prestes.