Grande Fratello, Giglio definisce Zeudi Di Palma una bambina, lei sbotta: “Io sono più matura di tutti”

Alta tensione nella casa del Grande Fratello. Ormai ci sarà il prossimo 24 marzo andrà in onda la semifinale del reality show dove verranno eletti gli ultimi finalisti e verranno eliminati alcuni concorrenti. Nelle ultime ore, la finalista Zeudi Di Palma si è resa protagonista di un litigio con Luca Giglio e con la sua amica Chiara Cainelli, rea di non aver preso le sue difese. Nella notte, è scoppiato uno screzio con protagonista l’ex Miss Italia quando il parrucchiere ha chiamato Lorenzo Spolverato a fare una partita di biliardino. All’arrivo del primo finalista del Grande Fratello, Zeudi Di Palma si è rifiutata di giocare. Un atteggiamento che è stato disapprovato da Giglio, che l’ha accusata di essere infantile. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Bisogna crescere“. La risposta dell’ex Miss Italia non è tardata ad arrivare, tanto da sbottare: “Io non voglio giocare con Lorenzo, lui mi ha detto che faccio la fenomena.”

Grande Fratello, Chiara cerca di smorzare la tensione tra Luca e Zeudi

Chiara Cainelli ha provato a smorzare la tensione tra Luca Giglio e Zeudi al Grande Fratello. Ma la spiegazione della trentina non ha convinto la finalista, che è rimasta sulla sua posizione di non far giocare Lorenzo Spolverato al biliardino insieme a loro. Zeudi, a questo punto, ha perso le staffe ed ha dichiarato: “Io sono più matura di tutti quanti messi insieme se proprio ne vogliamo parlare.” L’ex Miss Italia inoltre ha ammesso di voler pensare solo al suo percorso. A cercare di placare gli animi è arrivata Shaila Gatta, che le ha invitate a parlarne più tardi lontane da tutti. Ma le due non hanno accettato il consiglio dell’ex velina ed hanno dato vita ad un botta e risposta. Luca Giglio non ha esitato a definirla una bambina, accusandola di aver giocato con Helena Prestes dopo esserne dette di tutti i colori la sera prima.