Grande Fratello, anticipazioni 8 dicembre: doppia eliminazione e una super ospite

La finale si avvicina e la puntata del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre 2025 sarà cruciale per capire quali concorrenti arriveranno fino in fondo. Nel corso del nuovo appuntamento, due inquilini della Casa più spiata d’Italia verranno eliminati. In questo momento in nomination ci sono: Francesca, Simone, Rasha e Domenico. La semifinale vedrà la partecipazione di Elodie, che varcherà la porta rossa in qualità di ospite.

Grande Fratello, anticipazioni di lunedì 8 dicembre

Simona Ventura lunedì 8 dicembre tornerà a collegarsi con la Casa del Grande Fratello. La semifinale prevede l’eliminazione di due concorrenti. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare tra Francesca, Simone, Rasha e Domenico. Il verdetto verrà comunicato nel corso della diretta.

Nel corso del nuovo appuntamento, Elodie (cantautrice italiana) varcherà la porta rossa in qualità di ospite. Ci sarà spazio per scoprire anche quali concorrenti staccheranno il pass in vista dell’ultima puntata in programma il 15 dicembre.

Grande Fratello, il motivo per l’ospitata di Elodie

Elodie, ospite d’eccezione della semifinale del Grande Fratello, entrerà nella Casa con un compito ben preciso. A fornire alcune indiscrezioni sull’ospitata della nota cantante è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che sui social ha scritto: “Elodie è pronta a fare una ramanzina a Domenico e fa bene a dirgliene quattro”.

Nelle ultime ore, la pagina X di Amici News ha ribadito la presenza Elodie con un post: ”Si cerca pubblico dalla Campania per la puntata di lunedì 8 dicembre con ospite Elodie”. La finale si avvicina e la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 dicembre si preannuncia già da questo momento ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena.