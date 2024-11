Gran Hermano: Tommaso Franchi spiazza tutti su Maica

Il concorrente del Grande Fratello , Tommaso Franchi, ha recentemente intrapreso un’avventura unica volando in Spagna per partecipare per 48 ore al Gran Hermano. L’occasione è stata l’incontro con Maica Benedicto, concorrente spagnola con cui aveva mostrato una certa intesa durante una precedente visita di lei in Italia. Tuttavia, questa nuova vicinanza sembra aver scosso Mariavittoria Minghetti, la compagna di gioco di Tommaso nel reality italiano, con la quale il giovane ha condiviso un bacio pochi giorni prima della partenza.

Tommaso Franchi: colpo di scena al Gran Hermano

La partenza di Tommaso ha suscitato molte reazioni, non solo tra i fan ma anche all’interno della casa del

Grande Fratello. Mariavittoria, pur ammettendo di non essere gelosa, ha definito questo momento una “prova del nove” per il loro legame. Lei e Tommaso non si sono mai dichiarati ufficialmente una coppia, ma la loro complicità è cresciuta, creando aspettative anche tra i telespettatori italiani. Tuttavia, il ragazzo ha chiarito cosa prova realmente per la Minghetti sorprendendo tutti. Il Franchi ha spiegato ai suoi coinquilini spagnoli: “Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Non è possibile tra noi. Direi che è più un ‘mi piace esteticamente”.

Maica: un sentimento non corrisposto?

Dall’altro lato, Maica sembra nutrire veri sentimenti per Tommaso, confessando di essersi sentita attratta da lui sin dai primi giorni del loro incontro. Questa attrazione ha spinto il reality ad organizzare incontri a sorpresa e videochiamate, culminati con il viaggio di Tommaso in Spagna. Ma, secondo quanto riportato da alcuni media, il giovane non sarebbe altrettanto coinvolto, definendo il rapporto con Maica come “superficiale” e smentendo, anche in questo caso, qualsiasi interesse serio.

Tommaso ha chiarito che Maica non lo attrae

Cosa riserverà il futuro per Tommaso?

Ora che il gieffino è in Spagna, gli spettatori attendono con ansia di vedere come evolverà questo triangolo amoroso (se così possiamo definirlo). Tornerà a casa più legato a Mariavittoria o l’incontro ravvicinato con Maica cambierà le sue convinzioni? Un elemento chiave sarà la reazione della Minghetti al ritorno di Franchi e la capacità di entrambi di chiarire i loro sentimenti.