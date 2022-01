Gradinata Est Manfredonia: “Si spera di poter tornare a casa nostra”

Ennesima domenica senza Donia, a quanto pare ultima domenica senza Donia.

Domenica 30 Gennaio il campionato di Eccellenza riprenderà a darsi battaglia.

Noi saremo di scena in quel di Molfetta contro il Borgorosso, ormai un campionato scialbo e senza ambizione per noi, vista l’ assenza dei play off.

Si spera vivamente di poter tornare a casa nostra, si spera che il 6 febbraio potremmo calcare nuovamente i gradoni del nostro amato Miramare, manca ormai da tanto tempo.

Il 2022 e’ l’ anno del NOVANTENNALE del MAGICO DONIA.

Sarebbe bello, quasi naturale, festeggiarlo nel migliore dei modi. E quale potrebbe essere il migliore dei modi se non un ritorno in serie D?

Guarda caso esattamente nel 2012-13 il Donia ha vinto il suo ultimo campionato approdando in D. Coincidenza? Noi lo vogliamo fortemente.

Gradinata Est Manfredonia