Gradinata Est Manfredonia: “L’attaccamento alla maglia dove è finito?”

Una trasferta che ci ha portato indietro nel tempo, per vari motivi.

Il Degli Ulivi e la Fidelis richiamano sempre vecchi ricordi.

Anche ieri c’era solo là Est e qualche altro tifoso.



La distanza era abbordabile a tutti e la posta in palio era veramente alta per noi.

L’attaccamento alla maglia dov’è finito?!?



Non vogliamo alzare un polverone, anche perché non è periodo perché nella mente c’è solo una parola…SALVEZZA!



Come diciamo spesso prima di lanciare un coro “La Salvezza dipende anche da NOI”, la salvezza si conquista anche sugli spalti e Domenica al Miramare c’è il Casarano, squadra in lotta per il Play-Off.

Dobbbiamo aggiungere altro?!?

Domenica tutti al campo… fino all’ultima battaglia!

Gradinata Est Manfredonia