Gradinata Est Manfredonia: “Domani rincomincia un’altra stagione”

Domani ricomincia un’altra stagione, per il secondo anno consecutivo il Manfredonia e i suoi tifosi saranno protagonisti del Campionato di Serie D.

Bisogna fermarsi, chiudere gli occhi e pensare a tutti quei momenti che ci hanno portato fino ad oggi.



Emozioni uniche ed indelebili che questa vita ci regala, le stesse emozioni che ci hanno dato la forza per continuare, le stesse emozioni che hanno ripagato anni di sacrifici.



Abbiamo passato anni tristi e grigi , forse neanche le nostre bandiere in certe situazioni riuscivano a cancellare lo squallore di un cielo perennemente nuvoloso sulle nostre teste.



Questa vita ci ha fatto capire che dalle difficoltà bisogna prendere gli stimoli.



Allora chiudiamoli gli occhi, forse chi legge manco è al corrente di determinate cose, non vogliamo fare gli spocchiosi, non l’abbiamo mai fatto, non è nemmeno presunzione ma è semplicemente consapevolezza di esserci stati .



Consapevolezza di essere stati a Conversano, in uno stadio chiuso, sotto una pioggia battente, noi pur di sostenere il Donia ci posizionammo sul “terrazzino” dietro la porta , quella torcia accesa a fine partita, brucia ancora fiera e spavalda , perché in quella torcia è rappresentato il nostro stile, la nostra essenza.



“Folle amore nostro”, non è una frase solo una frase per realizzare una felpa o un semplice adesivo.

Gli occhi non riusciamo ancora ad aprirli , perché siamo quelli che eravamo a Stornara ma dovevamo essere a Stornarella quel giorno, rimediammo, per fortuna.



I campetti di periferia, senza guardalinee, la terra battuta, gli arbitri con la “panza”, le risse con la gente dei paesini, spesso ci siamo chiesti dove cazzo fossimo finiti, ma dopo ogni partita ci siamo sempre detti che “i momenti belli arriveranno prima o poi”.



Non eravamo niente e nessuno, abbiamo girato senza alcun tipo di striscione che ci identificava, al giorno d’oggi , per tutto quello che si è passato a livello Ultras a Manfredonia , il nome di un gruppo ormai e’ relativo , l’ultima cosa a cui pensare.

Negli anni si è tentato di cercare di difendere quello che “qualcuno ci ha lasciato “, mettendoci la faccia , sbagliando e di conseguenza abbassando la testa ma allo stesso tempo orgogliosi di tutto quello che si è costruito .



Potremmo continuare per ore, per giorni ma adesso riapriamoli gli occhi.



Ad occhi aperti adesso riflettiamo.

Non dimentichiamolo mai.

NOI siamo MANFREDONIA.

NOI siamo la GRADINATA

Senza se e senza ma…questa è la base, questo è quello che siamo.

Chi più chi meno, protagonisti del nostro percorso!

GRADINATA EST MANFREDONIA