Gradinata Est Manfredonia: “Ciao Muhammad Afzal, un figlio della nostra città”

Ciao Muhammad Afzal

(Cittadino di Manfredonia)

“Stroncato da un malore mentre inseguiva un ladro che aveva appena rubato nel suo negozio”

Muore così il titolare di un negozio di cover per telefono cellulari, situo in Corso Manfredi, nella via principale della nostra città .

Tutto questo succede Domenica 14 Luglio.



Ad oggi, oltre gli articoli di qualche pagina Facebook locale non abbiamo letto o visto tutta questo sconforto per questo spiacevole accaduto, eppure fino a qualche settimana fa , durante la campagna elettorale sui vari palchi si è parla solo ed esclusivamente di “LEGALITÀ “.



Non abbiamo visto nessuna “serranda abbassata” per le vie del centro o nessun lutto cittadino.

Per NOI è andato via un FIGLIO della NOSTRA CITTÀ’ .



Per noi è così, anche se non si chiamava Matteo, Giovanni o Michele.

La comunità Sipontina comprende tutti, senza escludere nessuno, almeno per quanto ci riguarda.

Ci stringiamo al dolore della famiglia che adesso dovrà fare i conti con la vita , nella speranza di poterci ancora entrare nel loro negozio.

Un bacio al cielo.

Gradinata Est Manfredonia