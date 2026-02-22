Mattinata

GO! Generazione in Orbita, la nuova misura della Regione Puglia a Mattinata

Redazione22 Febbraio 2026
GO! GENERAZIONE IN ORBITA

La nuova misura della Regione Puglia

per i giovani pugliesi under 30

L’Amministrazione comunale, informa che è Online l’Avviso di GO! Generazione in Orbita, la nuova misura delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI Puglia pensata per sostenere l’attivazione dei giovani pugliesi nei territori.🚀

Se hai tra 18 e 29 anni, vivi in Puglia e hai un’idea da sviluppare insieme ad altre persone, GO! è un percorso pensato per te. Bastano 5 persone e un’idea da mettere in pratica nel contesto in cui vivi!🤝

L’Assessorato comunale alle Politiche giovanili e quello all’Industria turistica, con delega alla cabina di regia per i fondi pubblici, sono a disposizione per un incontro di prima informazione sull’iniziativa.

Come❓Manda una mail a turismo@comune.mattinata.fg.it, inserendo nell’oggetto INIZIATIVA GO! e riportando nel testo il tuo nome e il tuo numero telefonico e verrai ricontattato per fissare un appuntamento.📧

In sintesi l’iniziativa prevede:

💶 Un contributo economico mensile

🤝 Un mentore (facoltativo) al tuo fianco

📚 Momenti informativi nei nodi di #pugliagalattica

Le candidature aprono il 16 marzo 2026.

Prima parti, prima vai in orbita

