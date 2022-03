Gli orari dell’hub vaccinale del Luc a Manfredonia

Come da comunicazione dell’ ASL Foggia, dall’1 al 30 aprile resta operativo sul territorio provinciale l’hub vaccinale di Manfredonia che l’Amministrazione comunale ha collocato presso i locali del LUC “Peppino Impastato”.

L’hub sarà aperto il lunedì (dalle ore 9 alle 12) ed il giovedì (dalle ore 15 alle 17.30).

CONTATTI

– Centro Operativo Comunale (c/o P.A.S.E.R. ex-mattatoio) 0884.542913 (da utilizzare

solo per emergenze di Protezione Civile)

– Ufficio Vaccinazioni Manfredonia (c/o Poliambulatorio via Barletta) 0884.510421

(attivo dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 13 per informazioni su vaccini)

N.B. Le informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid

rivolgersi all’ASL 0884-510295 / 0884-510125 e/o medici di base.