Gli incendi non danno tregua anche a San Giovanni Rotondo

Gli incendi non danno tregua a San Giovanni Rotondo, in queste ore. Mentre era quasi domato quello di stanotte che, dalla Zona Costa, si era avvicinato pericolosamente alla periferia della città, un altro rogo è scoppiato ancora più in altura, sul Monte Castellana, nei pressi del Sentiero delle Anguille.

Le fiamme, che stanno interessando una superficie di circa 10 ettari, avanzano rapidamente a causa del vento. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale, le associazioni di Protezione Civile Gamma 27, Arif, VAB, Croce Rossa, Misericordiae e AVAS San Pio. Sul posto sta per arrivare il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, impegnato contemporaneamente per un incendio che sta divampando nei pressi di Vico del Gargano. A breve, interverranno anche i Canadair, necessario per l’ampiezza del nuovo fronte di fiamme.

Intanto, purtroppo, sempre a causa del vento intenso, ha ripreso forza anche il focolaio di questa notte che era quasi estinto: dopo aver “divorato” circa 20 ettari di vegetazione stanotte, si sta ora estendendo più a monte, impegnando altre squadre antincendio.

Intanto, il Vicesindaco Longo è nel Centro Operativo Comunale, istituito presso la sede della Polizia Locale, per contribuire al coordinamento degli interventi antincendio