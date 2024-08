Gli eventi di Troia a Ferragosto

“Mbrà doij terr” – Il 14 e 15 agosto a Troia: un patrimonio da scoprire e gustare.

Con l’addentrarsi della stagione estiva, il Comune di Troia, in collaborazione con la Pro Loco, alza la posta e rilancia con lo storico evento “Mbrà doij terr” (noto in italiano come “Fra due terre”), che si svolgerà il 14 e 15 agosto 2024 lungo il suggestivo corso Umberto I. Questa manifestazione non solo celebra la ricchezza architettonica e culturale della Città del Rosone, ma offre anche un’imperdibile esperienza enogastronomica, permettendo ai visitatori di scoprire i sapori autentici del territorio dei Monti Dauni.

Il percorso dell’evento, che si estende dalla chiesa di S. Basilio Magno a quella di S. Vincenzo, rappresenta l’antico collegamento tra i primi due nuclei abitativi storici, testimoniando l’evoluzione di Troia dalle sue origini nel 1019, fondata dal Catapano bizantino Basilio Bojoannes. Questo incantevole tratto di strada, caratterizzato da viuzze e slarghi pittoreschi, sarà il palcoscenico ideale per accogliere turisti e residenti in un’atmosfera intima e coinvolgente, invitandoli a rivivere la storia e a gustarne le tradizioni culinarie.

“Con l’evento ‘Mbrà doij terr’ vogliamo onorare la nostra storia, le tradizioni e, soprattutto, valorizzare la nostra gastronomia locale,” ha dichiarato il Sindaco di Troia, Francesco Caserta. “Siamo fermamente convinti che la bellezza della nostra città possa essere raccontata attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti, in grado di trasmettere ai visitatori il fascino di una Troia che, pur evolvendosi, non dimentica mai le proprie radici.”

Il programma dell’evento prevede:

14 Agosto 2024

10.30: Bando di invito per le vie del paese.

18.00: Visita guidata teatralizzata gratuita su prenotazione (info e prenotazioni al numero 370 1204347).

20.00: Apertura degli stand enogastronomici, mostre fotografiche e artistiche, esposizioni al Museo della Civiltà Contadina, gruppi musicali itineranti, sbandieratori e trampolieri.

15 Agosto 2024

18.00: Visita guidata teatralizzata gratuita su prenotazione.

20.00: Apertura degli stand enogastronomici, esposizioni al Museo della Civiltà Contadina e gruppi musicali itineranti.

La manifestazione avrà un carattere itinerante e saranno allestite tre postazioni per il cambio monete, permettendo ai visitatori di utilizzare “il soldo troiano”, un’iniziativa che arricchisce ulteriormente l’esperienza e promuove l’economia locale.

Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a unirsi a noi per celebrare insieme l’eredità storica e culturale di Troia, condividendo momenti indimenticabili all’insegna della tradizione e del gusto.