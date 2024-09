Gli eventi autunnali di Peschici



Venerdì 20 settembre 2024 il consigliere delegato eventi-spettacoli, sport ed associazionismo del Comune di Peschici, Francesco D’arenzo, ha incontrato il Presidente, Maurizio De Pasquale, il Direttivo e parte dello Staff del “Vespa Club Bari”, i quali da 18 anni organizzano l’Evento denominato “Giro dei Tre Mari”. Non è solo una Manifestazione, ma una vera e propria icona dell’entusiasmo, un’esperienza che coinvolge migliaia di appassionati vespisti da tutto il mondo in un viaggio indimenticabile attraverso terre ricche di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Peschici, con orgoglio e soddisfazione, è stato selezionato per la XIX Edizione, che si terrà dal 29 maggio al 02 giugno 2025, con un fitto programma della durata di 5 giorni.

Si coglie l’occasione per annunciare, per l’imminente Stagione Autunnale 2024, 3 rinomati Eventi sportivi, che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ritengono importanti sotto il profilo dei benefici sociali, promozionali ed economici. Infatti, a tal proposito, è stata attivata una stretta e proficua collaborazione con i sodalizi, non solo locali, ma anche provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di arricchire il ventaglio di proposte e valorizzare al meglio il ruolo di questo incantevole scorcio garganico, destagionalizzandolo.

L’ultimo fine settimana di settembre le strade peschiciane saranno invase da 2 eventi “a quattro ruote”:

XIV Edizione “Rally Porta del Gargano”, organizzato della A.s.d. “Piloti Sipontini” su un percorso di 327 km. Con il Patrocinio della Provincia di Foggia, la Manifestazione attraverserà i Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano;

V Edizione “Mini Tour Gargano”, pianificata dall’Ass. “10 Pollici Mini Classiche”, la quale carovana partirà da Foggia e proseguirà in alcuni Comuni garganici, per poi sostare, sabato 28, alle ore 18:00 circa, in Corso Garibaldi a Peschici.

Anche nel mese di ottobre “La Perla del Gargano” si trasformerà nella “Perla dello Sport”, con la XXII Edizione del meeting internazionale “PWT Orienteering Puglia”, predisposto dalla “PWT Italia SSD SRL”. L’evento, con durata di 2 settimane, si svolgerà con una media di 400 atleti a gara, per un totale complessivo di 4.000 partenti in rappresentanza di 10 nazioni. Le gare si disputeranno nel Comune di Vieste, in Foresta Umbra, nel Comune di Vico del Gargano e in quello di Peschici, precisamente nel Centro Storico dalle ore 11:00 circa di venerdì 04 e venerdì 11. Inoltre, Piazza Pertini, nelle medesime date, sarà sede delle premiazioni dei vincitori e della cerimonia ufficiale di chiusura. L’immagine di Peschici è stata utilizzata nella campagna di comunicazione sia su periodici nazionali sia internazionali.