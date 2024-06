Gli alieni sono già tra noi? La ricerca di due studiosi

Gli alieni sono già tra di noi? Lo sostengono due studiosi in un reportage riportato nei giorni scorsi da diversi quotidiani, tra cui La Repubblica.

CHI SONO I DUE STUDIOSI?

L’ipotesi è contenuta in uno studio condotto da due ricercatori di Havard e uno della Montana Technological University Tim Lomas, Brendan Case e Michael Paul Masters e va oltre la definizione di “fenomeno anomalo non identificato”, formula usata in alternativa agli Ufo: gli alieni sarebbero tra noi, o almeno vivrebbero sulla Terra, solo che non li vediamo.

COSA DICE LA RICERCA

Secondo la ricerca gli alieni non hanno bisogno di arrivare con una navicella, perché già vivono sulla Terra, soltanto che si nascondono o sono sottoforma diversa dalla nostra. Oppure le astronavi sarebbero guidate da extraterrestri che vengono sulla Terra per visitare i loro “amici”.

GLI ALIENI E I “CRIPTOTERRESTRI”

La ricerca parla di “criptoterrestri”: le teorie elencate sono quattro: potrebbero nascondersi tra i resti di una “forma rimanente” di civiltà antica; essere una specie intelligente che si è evoluta in modo diverso dagli umani e ora se ne sta nascosta; ritengono possibile che i criptoterrestri ci fossero da anni e forse sono emigrati su un altro pianeta, o in un altro tempo, per cui quelli che sono in giro potrebbero arrivare dal futuro; le creature non identificate hanno un’origine sovrannaturale, paragonate a “angeli terreni”.

Inoltre secondo lo studio, gli alieni vivrebbero sottoterra, a centinaia di chilometri di distanza, o nei laghi o nei vulcani, in tutte quelle dimensioni sconosciute o oscure. Nessuno di noi, sostengono i ricercatori, sa davvero cosa ci sia nel cuore della Terra. Secondo loro potrebbe essere popolato di ominidi o discendenti intelligenti dei dinosauri preistorici. Oppure, potrebbero vivere sulla Luna.