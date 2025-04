[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giustizia e riforme, venerdì 11 aprile l’On. Marco Lacarra al Circolo Pd di Manfredonia

Venerdì 11 aprile, alle 19.00, il deputato del Partito Democratico e componente della commissione Giustizia della Camera, On. Marco Lacarra, sara al Circolo cittadino “G. La Pira” di Manfredonia per un incontro-approfondimento sullo stato di salute della giustizia alla luce dei continui attacchi frontali scagliati contro la magistratura e delle pessime riforme che il governo e la maggioranza stanno portando avanti.

La destra di governo continua ad utilizzare il suo potere per inquinare la democrazia, intaccando come da programma l’autonomia e l’indipendenza della magistratura attraverso quotidiani tentativi di delegittimazione, in concomitanza di una riforma della giustizia inefficace e dannosa.

L’incontro con l’On. Lacarra sara l’occasione pertanto per comprendere come questo esecutivo brancoli completamente al buio in termini di visione sulla riforma da mettere in campo sulla giustizia, e sugli interventi da porre in essere, a partire proprio dall’efficientamento dell’intero sistema giudiziario.

L’ennesimo colpo di mano e il disegno di legge in materia di intercettazioni in esame alla Camera che libera criminali di professione e non sana alcun abuso in materia, legando solo le mani agli inquirenti, senza risolvere nemmeno parzialmente tutte le questioni legate alle lesioni del diritto della privacy dei cittadini.

Un ennesimo disegno di legge che serve a rendere concreto sempre piu forte il desiderio di depotenziare la capacita operativa della magistratura, vero nemico della destra di governo, con conseguenze gravissime, come la difficolta di indagare sui responsabili di reati gravissimi come l’omicidio o tutti i reati legati, ad esempio, alla violenza di genere. Un altro tappeto rosso ai criminali e a farne le spese, in termini di sicurezza e legalita , saranno come al solito i cittadini.

La giustizia e la legalita sono, come da parole del segretario cittadino del Partito Democratico Matteo Panza, “tematiche che abbiamo il dovere di affrontare secondo un punto di vista non ideologico e conflittuale come vorrebbe invece questo governo, per contrastare riforme punitive e che puntano solo a indebolire il sistema di pesi e contrappesi fondamentali in democrazia. Continueremo pertanto ad essere in prima linea nella mobilitazione avviata da mesi sul territorio per contrastare questa riforma e quelle su autonomia differenziata e premierato”