Giuseppe Di Carlo: la Fiera di Foggia deve tornare motore propulsivo nelle dinamiche sociali ed economiche della Capitanata

“Le spinte a ritrovare un interesse condiviso per il rilancio della Fiera di Foggia vanno colte come un segnale positivo affinché questa struttura riprenda il suo ruolo nel solco della sua storia migliore”, così il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, sulla necessità da più parti avanzata di restituire al quartiere fieristico una funzione propulsiva nelle dinamiche sociali ed economiche della Capitanata.

“Credo che sia giunto il momento per fare fronte comune rispetto ad un tema per troppo tempo accantonato o sottovalutato, nonostante il costante interesse della Regione che non ha mai fatto mancare una concreta attenzione da porre a sostegno di una causa che, non dimentichiamo, testimonia un vero pezzo di storia importante per la nostra provincia e non solo”, aggiunge Di Carlo.

“Probabilmente i numerosi e complessi problemi di natura tecnica, finanziaria e amministrativa che l’Ente Fiere ha dovuto affrontare hanno determinato l’attuale condizione di stallo ma questo non toglie nulla alla necessità prevalente che la gestione commissariale e la tecnostruttura li affronti in maniera risolutiva per far sì che l’Ente Fiere di Foggia torni ad essere presto un avamposto strategico per il territorio, un motore trainante per il comparto agricolo che ha potenzialità di primissimo piano su scala nazionale”

“Adesso – conclude il Presidente della Camera di Commercio – quel che serve è un impegno corale che si misuri su questa centralità tematica, un impegno in cui la Camera di Commercio si adopererà coinvolgendo tutte le Istituzioni e gli attori economici pubblici e privati per concorrere assieme alla Regione Puglia a restituire alla Fiera di Foggia il profilo che le spetta”.