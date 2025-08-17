Giulia Salemi, gaffe a The Cage: chiama “A’Mammt” Hammamet

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento imbarazzante durante la puntata di The Cage trasmessa venerdì 15 agosto. Mentre illustrava i premi destinati ai concorrenti, la co-conduttrice Giulia Salemi ha confuso il nome della località tunisina di Hammamet, trasformandolo in un divertente ma sbagliato “A’Mammt”. La svista non è sfuggita ad Amadeus, che con la sua solita ironia ha subito replicato in diretta, strappando un sorriso al pubblico. Come spesso accade in questi casi, il filmato della scena è stato condiviso rapidamente sui social, diventando virale nel giro di poche ore e scatenando commenti e meme da parte degli utenti.

Il lapsus di Giulia Salemi e l’ironia di Amadeus

Nella puntata di The Cage trasmessa il 15 agosto, Giulia Salemi si è resa protagonista di una simpatica gaffe. Presentando i premi destinati ai concorrenti, la conduttrice ha pronunciato in modo errato il nome della città tunisina di Hammamet, trasformandolo in un divertente “A’Mammt”. L’episodio ha subito attirato l’attenzione di Amadeus, che non ha perso occasione per commentare con ironia, suscitando risate in studio. Il momento è stato immortalato e condiviso sui social, dove in poche ore ha raccolto centinaia di visualizzazioni e commenti, diventando uno dei clip più discussi della serata. Ma come sono andate di preciso le cose? Ebbene, l’influencer e co-conduttrice di The Cage stava in wuel momento illustrando ai telespettatori le regole del gioco che i concorrenti avrebbero dovuto affrontare, spiegando qual era il premio per il vincitore: “Volo più soggiorno di una settimana per due persone in un hotel cinque stelle a A’mammt in Tunisia”. Dopo essersi accorto di aver pronunciato il nome della città in maniera sbagliata ha riso, affermando: “No, Hammamet”. Amadeus non è riuscito a mantenere la serietà e, dopo un tentativo di trattenersi, è esploso in una fragorosa risata. Una volta terminato il video, l’ex conduttore di Affari Tuoi, rivolgendosi alla collega ha detto: “Pensavo ci fosse A’Mammt e vicino A’Soreta, sono due località che non esistono ma va bene”. Solo pochi mesi fa, Giulia Salemi era già finita al centro dell’attenzione per un altro episodio curioso avvenuto nello studio di The Cage. In quell’occasione, la conduttrice era stata protagonista di un inaspettato incidente. Come lei stessa aveva raccontato sui social, durante una puntata un concorrente l’aveva accidentalmente colpita con una casetta per gatti, facendola cadere e procurandole una piccola ferita al ginocchio. Nonostante il dolore, Giulia aveva affrontato l’imprevisto con il sorriso, condividendo poi l’accaduto con i suoi follower e ricevendo numerosi messaggi di sostegno. Postando una foto in ospedale, con lei seduta su una sedia a rotelle, Giulia aveva corredato l’immagine con il seguente seguente messaggio su X: “Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista”. La Salemi se l’è fortunatamente cavata in quanto l’infortunio non era grave, potendo tornare poco dopo al lavoro senza troppi problemi.