Giulia Fresca si congratula con Rotice: “Ora è il tempo di collaborare”

Al neo eletto Sindaco di Manfredonia, l’ing. Gianni Rotice giungano le mie personali congratulazioni per il risultato elettorale raggiunto e gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di avviare una stagione che si contraddistingua per l’unità di intenti, di dialogo e di collaborazione con tutti i cittadini.

Molte sono le sfide che Manfredonia, la cui maggioranza oggi si trova seduta nei banchi della minoranza, chiede di affrontare, tuttavia, confido che, attraverso un’azione amministrativa fatta di concertazione, ascolto e sinergie, tra i contrapposti schieramenti, le tante problematiche rimaste in sospeso, particolarmente a cuore ai nostri cittadini, possano essere riprese e risolte. Saluto altresì l’avvocato Gaetano Prencipe e mi complimento per la tenacia dimostrata in una tornata elettorale complessa.

E’ ora il tempo di collaborare affinchè si possa restituire a Manfredonia la dignità che merita

Giulia Fresca