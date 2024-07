Giugno 2024 il mese più performante di sempre per il “Gino Lisa” da quanto opera Lumiwings

L’Aeroporto di Foggia sta sempre di più dimostrando la sua grinta. Per questo Mondo Gino Lisa continuerà la sua campagna informativa e costante, sia online che sul territorio, già messa in atto da qualche mese. Sempre più strutture dell’Area Vasta stanno condividendo e supportando la nostra filosofia, anch’essi convinti nel voler rilanciare lo scalo di Capitanata come infrastruttura imprescindibile per lo sviluppo del territorio e del turismo.