Giubileo Parrocchiale 300 anni dall’ istituzione della Parrocchia di S. Antonio Abate di San Marco in Lamis

La Comunità Pastorale SS. Annunziata – S. Antonio Abate – S. Maria delle Grazie è in festa per l’apertura del Giubileo parrocchiale per i 300 anni dall’ istituzione della Parrocchia di S. Antonio Abate. Un evento di grazia che sarà aperto con la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo mons. Giorgio Ferretti lunedì 21 ottobre alle ore 18.30, Primi vespri della Solennità della Dedicazione della Chiesa. Questo tempo di grazia è arricchito dal dono dell’Indulgenza plenaria che per tutto l’anno verrà elargita alle consuete condizioni adempiute con zelo. Con animo grato a Dio, i fedeli possono varcare la porta della Chiesa di S. Antonio Abate per fare l’esperienza del Cielo in terra.