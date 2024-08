Giubileo 2025. Barone (M5S): “I santuari in Capitanata meta di pellegrinaggi. Istituire un tavolo per cogliere questa opportunità”

“Il Giubileo del 2025, che vedrà arrivare in Italia milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo, rappresenta una grande opportunità per Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, il Santuario dell’Incoronata e per tutta la Capitanata. Abbiamo già avuto dimostrazione dell’importanza del lavoro in sinergia tra le istituzioni con la candidatura di Monte Sant’Angelo a capitale italiana della Cultura, che ha portato a un progetto importante, in grado di valorizzare l’intero territorio e al titolo di capitale della cultura di Puglia 2024. Bisogna proseguire su quella strada per quello che riguarda l’anno giubilare”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.

“Il santuario di San Michele, quello di San Pio, la Madonna dell’Incoronata – continua – sono mete di cammini di fede e pellegrinaggi, e dobbiamo accogliere i pellegrini facendo vivere loro una esperienza unica, che li porti a scoprire la nostra provincia. Per questo chiederò l’istituzione di un tavolo alla presenza dell’assessora ai Trasporti Debora Ciliento, dell’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, dell’assessora alla Cultura Viviana Matrangola, dei sindaci dei Comuni interessati, di Aeroporti di Puglia e Reti Ferroviarie Italiane, dei rappresentanti delle Diocesi e di tutti gli attori coinvolti, per poter lavorare insieme su iniziative ed eventi. So che il lavoro da parte dei Comuni è già iniziato e ritengo importante il massimo supporto da parte della Regione. Insieme per il rilancio e la promozione della nostra terra”