Giovani volontari già all’opera per ripulire la Scala dei Turchi dopo lo scempio di ieri

Tutta Italia è stata ferita dalle terribili immagini della scogliera bianca della Scala dei Turchi in Sicilia, tinta vergognosamente di rosso da alcuni vandali.

Già da ieri però dei giovani volontari agrigentini si sono uniti per rispondere a questo gesto ignobile con l’amore e il rispetto per questa terra incantevole. Dei giovani volontari insieme agli impiegati del Comune di Realmonte sono già all’opera per ripulire tutto.

Nel frattempo i Carabinieri continuano a lavorare per identificare i criminali che hanno realizzato questo gesto vigliacco.