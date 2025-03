[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornate FAI di Primavera: il 22 marzo a Manfredonia si aprono le porte di Santa Chiara e del Museo Diocesano



La Città di Manfredonia ospiterà il prossimo 22 marzo le attesissime Giornate FAI di Primavera, un’iniziativa di grande valore culturale che consentirà a cittadini e visitatori di scoprire alcuni tra i più preziosi tesori nascosti del territorio.

Quest’anno, grazie all’impegno della Delegazione FAI di Foggia e della responsabile dell’iniziativa su Manfredonia Apollonia Rinaldi, saranno aperti eccezionalmente al pubblico due luoghi simbolo del patrimonio monumentale sipontino appartenenti alla Diocesi: la Chiesa di Santa Chiara e il Museo Diocesano. Le visite guidate saranno affidate ai volontari del FAI e agli studenti del Liceo Galilei-Moro di Manfredonia, formati appositamente per questa speciale occasione. Una sinergia virtuosa che coinvolge i giovani, promuove il volontariato culturale e valorizza il territorio.

“Questa iniziativa è una bella occasione per conoscere e apprezzare ulteriormente il patrimonio storico e artistico della nostra città”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “La Chiesa di Santa Chiara, in particolare, rappresenta un punto di riferimento importante per Manfredonia, un luogo che racchiude storia, arte e identità della nostra comunità. L’apertura straordinaria, con il coinvolgimento di tanti volontari e studenti, è un segnale forte di attenzione verso la cultura e il nostro territorio”.

L’Assessora invita quindi cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle visite guidate, in programma dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30, per scoprire insieme la bellezza e la ricchezza culturale che Manfredonia custodisce.