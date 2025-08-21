[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giorgia Meloni a San Giovanni Rotondo

La premier Giorgia Meloni accarezza dolcemente un cucciolone di cane corso e poi risponde alla domanda: «Giorgia qual è il cane italiano per eccellenza?». E’ «il cane corso italiano», risponde la presidente del Consiglio. E’ quanto si vede in un breve video postato sui social dal 28enne Aldo Mondelli, nipote dell’allevatore Michele Bocci che ieri sera in una masseria a San Giovanni Rotondo ha ospitato Giorgia Meloni che in questi giorni è in vacanza in Puglia.

fonte: Gazzetta del Mezzogiorno