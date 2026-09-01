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L’undicesima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv porta a Taranto un programma ricchissimo di finali, eliminatorie e appuntamenti decisivi per il medagliere. L’Italia continua a inseguire il record storico di ori e podi, mentre la manifestazione entra nella sua fase conclusiva.

Quali gare saranno trasmesse in diretta? Dove seguire lo streaming? E quali atleti italiani scenderanno in campo, in pedana o in vasca nella giornata di oggi?

Il programma di martedì 1° settembre: orari, discipline e palinsesto tv

La giornata si apre alle 09.00 con le eliminatorie del karate e le finali B del canottaggio, per poi proseguire con un susseguirsi di appuntamenti che coinvolgono alcune delle discipline più attese: ginnastica artistica, atletica, sollevamento pesi, basket 3×3, equitazione, pallamano e pallanuoto.

Tra le gare più attese spiccano le finali dell’atletica, con il salto in alto maschile che vedrà impegnato Gianmarco Tamberi, il lancio del peso, i 400 metri, i 200 metri e le siepi femminili. La diretta tv è garantita da RaiSportHD nelle fasce 09.00‑13.00 e 14.00‑fine gare. Lo streaming è disponibile su Rai Play e Italia Team TV, mentre OA Sport seguirà l’intera giornata con la diretta testuale.

Gli italiani in gara: finali, qualificazioni e sfide decisive

La spedizione azzurra affronta una giornata intensa, con atleti impegnati in quasi tutte le discipline. Nel karate scendono sul tatami Veronica Brunori, Erminia Perfetto, Christian Sabatino, Luca Maresca, Silvia Semeraro, Alessandra Mangiacapra e Daniele De Vivo. Il canottaggio propone diverse finali A con Gaia Umbra Chiavini, Edoardo Rocchi, Luca Borgonovo e le barche miste italiane. Nel tennistavolo Giorgia Piccolin e John Oyebode affrontano i quarti di finale, mentre la ginnastica artistica vede protagonisti Sofia Tonelli, Artemisia Iorfino, Tommaso Brugnami e Ivan Brunello.

La vela schiera un gruppo numeroso di atleti tra ILCA e IQFOIL, mentre nel sollevamento pesi Giulia Miserendino e Cristiano Giuseppe Ficco puntano alle medaglie. L’atletica propone un programma densissimo: Alice Muraro, Ayomide Folorunso, Riccardo Ferrara, Nick Ponzio, Erika Saraceni, Greta Brugnolo, Alessandro Sibilio, Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Filippo Tortu, Filippo Dezza, Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi, Paola Padovan, Adele Toniutto, Pietro Arese, Joao Bussotti, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Luca Sito, Lorenzo Benati, Beatrice Colli, Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini.

In serata spazio alle squadre: la pallanuoto maschile affronta la Spagna, mentre la pallamano femminile gioca la finale contro la Tunisia. Il basket 3×3 vede l’Italia impegnata in semifinali e possibili finali.

Dove seguire la giornata: tv, streaming e diretta testuale

La copertura televisiva dei Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv è affidata a RaiSportHD, che trasmetterà le gare dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 fino alla conclusione del programma. Lo streaming è disponibile su Rai Play e Italia Team TV, piattaforme che permettono di seguire le competizioni anche da smartphone e tablet.

Per chi preferisce aggiornamenti continui, OA Sport offre la diretta testuale completa, con risultati, classifiche, cronache e aggiornamenti in tempo reale.