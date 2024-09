Gino Lisa, si vola in inverno a Linate, Bergamo e Torino

È stata sicuramente una battaglia dura. L’aeroporto di Linate non è cosa semplice. E questo lo sappiamo e lo abbiamo spiegato in diverse occasioni negli ultimi mesi a tutti coloro che ci hanno contattato per chiederci come mai non avessero la possibilità di proseguire nell’acquisto di voli da Foggia oltre fine ottobre.

Abbiamo chiesto di attendere, abbiamo rassicurato che i voli ci sarebbero stati ancora. Ma a 31 giorni dall’ultima data di viaggio in vendita, il ritardo stava diventando imperdonabile.

Nell’aviazione commerciale, i mesi invernali sono sempre quelli più difficili: non solo per il “Gino Lisa”, ma in tutti gli aeroporti. Ed in una città dalla forte concorrenza nel settore trasporti, come Foggia, il tutto è ancor più accentuato.

Una partita di slot non facile da vincere. Ed è stata vinta. E di questo ci complimentiamo, sperando che anche in futuro la fortuna sia dalla nostra parte.

Adesso è il momento di proseguire il nostro lavoro a sostegno dello sviluppo e della crescita dell’Aeroporto di Foggia e di tutto il territorio circostante. È questo che continueremo a fare.

La nostra associazione, Mondo Gino Lisa, continuerà fattivamente a supportare la domanda, ad attrarre sempre più passeggeri all’Aeroporto di Foggia, lavorando sia nel territorio che con gli altri mezzi che oggigiorno la tecnologia ci mette a disposizione.

È quello che abbiamo fatto anche nei mesi primaverili ed estivi. E se i passeggeri ci sono stati, è anche stato merito nostro. Per una volta, lasciatecelo dire.

Mondo Gino Lisa