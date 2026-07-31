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Fanta Meteo: cosa succede dopo Ferragosto?

Redazione31 Luglio 2026
a cloud with a lightning and rain coming out of it
Photo by Abid Shah on Unsplash
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Fanta Meteo: cosa succede dopo Ferragosto?

Il modello ECMWF fornisce un colpo di scena dopo il periodo di Ferragosto. L’alta pressione che ha funestato il nostro Continente per lungo tempo potrebbe eclissarsi, lasciando spazio ad una situazione decisamente più fresca e perturbata anche per la nostra Penisola.

Lo scrive MeteoLive.

Le probabilità di riuscita di questa linea di tendenza sono molto basse, attorno al 25-30%.

Se si verificasse questa situazione sarebbe davvero qualcosa di incredibile, con quasi tutta l’Europa e l’Italia in balia di fresco e precipitazioni.

Redazione31 Luglio 2026