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Fermo pesca: a Manfredonia si parte dal 16 agosto
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Fermo pesca: a Manfredonia si parte dal 16 agosto
Sono stati definiti i periodi di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l’annualità 2026.
I periodi di fermo sono i seguenti:
- compartimenti da Trieste ad Ancona (Gsa 17 e 18): dal 31 luglio al 13 settembre;
- compartimenti da San Benedetto del Tronto a Bari (Gsa 17 e 18): dal 16 agosto al 29 settembre;
- Brindisi, ULM San Cataldo e UCM Otranto (Gsa 18): dal 1° ottobre al 30 ottobre;
- compartimenti di Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia, Messina, Catania, Augusta e Siracusa (solo Capitaneria di Siracusa), ricadenti nelle Gsa 8, 9, 10, 11 e 19: dal 1° ottobre al 30 ottobre.