Giada De Blanck al Grande Fratello Vip? “Gli autori la vogliono, lei è titubante”

Qualche anno fa Giada De Blanck è approdata al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla madre, Patrizia De Blanck. Quest’ultima faceva parte del cast e con il suo modo di fare fu molto apprezzata dai telespettatori.

La scomparsa della Contessa nelle scorse settimane ha non poco turbato tutti coloro che le volevano bene, specialmente la figlia. Le due avevano un legame indissolubile, infatti sta soffrendo moltissimo per la sua perdita. Proverà a guardare avanti accettando di fare una nuova avventura? Su Oggi Alberto Dandolo ha rivelato che Giada De Blanck ha ricevuto un’inaspettata proposta, quale? È stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip.

Giada De Blanck tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Alberto Dandolo ha fatto sapere che i responsabili del reality che sarà condotto da Ilary Blasi dal 17 marzo 2026 su Canale 5 vogliono la figlia di Patrizia De Blanck nel cast della nuova edizione.

Dopo aver ricevuto la proposta Giada De Blanck accetterà di partecipare al Grande Fratello Vip? A quanto pare non ha ancora preso una decisione. In merito a ciò il noto giornalista ha svelato: “La figlia di Patrizia però è ancora molto titubante e si sta prendendo del tempo per decidere”.