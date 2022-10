“Uscirà immediatamente dalla casa”. Verifiche in corso al GF Vip 7: cos’è successo – VIDEO

Dopo Amaurys Perez, anche Luca Salatino si è lasciato sfuggire una “mezza” bestemmia. Il regolamento del GF Vip 7 non ammette che i concorrenti imprechino e così, potrebbero essere due i gieffini a rischio squalifica. L’ex tronista di Uomini e Donne durante la festa di compleanno di Wilma Goich ha perso la pazienza: “Oh ma aspetta un attimo! – ha sbottato in cucina – Mò stiamo a magnà porco dì”. Luca si è fermato forse in tempo con Charlie Gnocchi e George Ciupilan che gli hanno suggerito di non esagerare e di calmarsi.

Non cucinerà più perché verrà squalificato vero???pic.twitter.com/PzDg8RwIRd — Ale⛈️ (@f1occ0dineve) October 15, 2022

Se Luca Salatino si è salvato in zona Cesarini, lo stesso non è per Amaurys che rischia la squalifica nel corso della prossima diretta del GF Vip 7. “C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia – ha dichiarato Alfonso Signorini in chiusura della puntata – Però questo deve essere inconfutabile. Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”.