Gatta: “Pesca, emanato decreto sulla mia proposta”
PESCA EMANATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DELL’ON GIANDIEGO GATTA ALL’ULTIMA LEGGE DI BILANCIO.
“Con gioia comunico che poche ore fa e stato emanato il D.P.C.M. sulla MIA PROPOSTA all’ultima legge di bilancio che destina € 100.000,00 per il 2025, € 100.000,00 per il 2026 e 200.000,00 per il 2027 (quindi complessivamente QUATTROCENTOMILA EURO!) per la PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA da parte delle “imbarcazioni iscritte nei registri marittimi del COMPARTIMENTO DI MANFREDONIA e che operano nelle acque marittime della GSA 17 e 18, nonche in quelle interne e lagunari”.
Un altro significativo passo che testimonia l’attenzione del Governo verso il mondo della pesca e la nostra realta territoriale”.
