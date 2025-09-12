Gatta: “Pesca, emanato decreto sulla mia proposta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PESCA EMANATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DELL’ON GIANDIEGO GATTA ALL’ULTIMA LEGGE DI BILANCIO.

“Con gioia comunico che poche ore fa e stato emanato il D.P.C.M. sulla MIA PROPOSTA all’ultima legge di bilancio che destina € 100.000,00 per il 2025, € 100.000,00 per il 2026 e 200.000,00 per il 2027 (quindi complessivamente QUATTROCENTOMILA EURO!) per la PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA da parte delle “imbarcazioni iscritte nei registri marittimi del COMPARTIMENTO DI MANFREDONIA e che operano nelle acque marittime della GSA 17 e 18, nonche in quelle interne e lagunari”.

Un altro significativo passo che testimonia l’attenzione del Governo verso il mondo della pesca e la nostra realta territoriale”.

FORZA ITALIA – MANFREDONIA