Gatta: “Lavori alle gallerie di Mattinata. Rimodulata l’ordinanza”

Dopo le prime proteste, Anas ha rimodulato i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti all’interno della galleria “Palombari” lungo la strada statale 688 in agro di Mattinata.

Così, per la prima fase dei lavori nel tratto compreso tra il km 3,000 ed il km 9,935, il traffico sarà interdetto a partire da MARTEDÌ 26 NOVEMBRE e fino a VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024, nella fascia oraria tra le ore 7,30 e le ore 21,00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. Pertanto sarà possibile percorrere le gallerie dalle 21,00 di ogni giorno feriale fino alle 7,30 del giorno successivo e nelle giornate di sabato e domenica.

Un primo passo in avanti per venire incontro alle esigenze molteplici delle comunità locali, che soffrono già notevoli disagi dovuti ai noti problemi di viabilità e collegamenti. Ma si può fare di meglio e soprattutto…finire PRIMA rispetto alla data programmata del 21 aprile 2025! Continueremo, pertanto, a sollecitare Anas perché riduca sensibilmente il periodo programmato per l’esecuzione dei lavori.

Lo ha scritto su Facebook l’Onorevole Giandiego Gatta