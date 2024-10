Gatta: “Inaugurazione Istituto Agrario, stanziai i fondi, ma il mio invito alla cerimonia è scomparso”

INAUGURAZIONE ISTITUTO AGRARIO, GATTA STANZIÒ I FONDI, MA IL SUO INVITO ALLA CERIMONIA SCOMPARE MAGICAMENTE

“Invitiamo chi ha permesso la ristrutturazione del nostro istituto, anzi no!”

ANTEFATTO: Nell’ambito del Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 della Provincia di Foggia, quando Nicola Gatta era a capo dell’Ente, furono stanziati 246 mila euro per la ristrutturazione dell’istituto “Ruggiero Grieco” di Torre di Lama. Con questo intervento si poneva fine ad una pagina triste di incuria e saccheggiamenti dell’Istituto per guardare finalmente con fiducia al futuro.

FATTO: il plesso scolastico sito in località Torre di Lama, Foggia, sede dell’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Foggia., verrà finalmente inaugurato il 24 ottobre 2024, alle ore 10:30, presso la stessa sede.

Tutto sembra regolare e lineare, tranne una cosa che mi fa contemporaneamente sorridere, ma anche riflettere su chi amministra oggi l’ente Provincia di Foggia, che finora ha soltanto inaugurato opere finanziate quando a Palazzo Dogana c’era il sottoscritto.

Nel primo invito alle autorità per l’inaugurazione, protocollato il 2 ottobre, tra gli indirizzi c’era anche Nicola Gatta, Consigliere del Ministro per gli affari Europei, cioè – come detto – chi ha finanziato l’opera e chi ha presenziato all’inizio dei lavori, conclusi nel 2023.

Il dirigente scolastico Barisano probabilmente non aveva considerato che questa cosa forse non sarebbe andata a genio a Nobiletti, che non avendo fatto NULLA dall’inizio del mandato ad oggi, avrebbe sfigurato se ci fosse stato Nicola Gatta.

Qualsiasi sia la versione, fatto sta che in un secondo invito (non si è capito perché invitare due volte le stesse persone con due documenti quasi identici) il dirigente scolastico magicamente ha ‘omesso’ l’indirizzo di Nicola Gatta.

Diktat della Provincia, dimenticanza del preside o errore della scuola? Non lo sapremo mai, ma lo intuiamo. È quantomeno grottesco che nella seconda lista di invitati sia sparito proprio e soltanto il nome di Nicola Gatta, avversario politico di Nobiletti.

A qualcuno non andava di genio non poter essere la primadonna della manifestazione?

In questo caso, se questa ipotesi fosse vera, si potrebbe parlare di uso personale di un ente pubblico come la Provincia, da cui dipendono gli istituti di istruzione superiore. Eppure il Testo Unico Enti Locali spiega per filo e per segno come funzionano le macchine pubbliche.

Se a suo tempo avevo stanziato quei fondi e ho presenziato ai lavori, lo ho fatto solo per i giovani fruitori dell’istituto e non certo per scopi reconditi. È il territorio quello che conta!

Oggi Nobiletti inaugura qualcosa che ho fatto io, come sta facendo dall’inizio del suo mandato e di questo dovrà rendere conto non a me, ma alla Capitanata, che è abile ad immagazzinare tutte le ‘stranezze’ del sindaco di Vieste e che al momento opportuno gliene renderà conto.